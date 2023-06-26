РФ предложила Азербайджану подписать план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере спорта до 2026г

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыцином.

Российский министр выразил благодарность Азербайджану за организацию чемпионата мира по тхэквондо и пригласил представителей спорта на состязания в России.

«Учитывая широту контактов по линии наших спортивных федераций, предлагаем разработать и подписать план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2023-2025 годы»,- сказал Матыцин, слова которого приводит министерство спорта РФ.

Р.Ахмедов