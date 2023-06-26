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Спорт 26.06.2023 22:33

РФ предложила Азербайджану подписать план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере спорта до 2026г

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыцином.

Российский министр выразил благодарность Азербайджану за организацию чемпионата мира по тхэквондо и пригласил представителей спорта на состязания в России.

«Учитывая широту контактов по линии наших спортивных федераций, предлагаем разработать и подписать план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2023-2025 годы»,- сказал Матыцин, слова которого приводит министерство спорта РФ.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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