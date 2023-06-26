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26.06.2023 22:40

Официальная гостиница Эрмитажа стала собственностью компании из Азербайджана

Небанковская организация "Аграркредит", учредителем котором выступает министерство финансов Азербайджана, стала новым владельцем официальной гостиницы «Эрмитажа» - The Hermitage Hotel.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, по данным Росреестра, "Аграркредит" 15 июня вступила в права нового владельца официальной гостиницы Эрмитажа.

«Аграркредит» пообещала сохранить гостиницу и надеется, что музей разрешит оставить название. Если нет – появится новый бренд. Интерьер будет обновлен, но стиль хотят сохранить. Сумму инвестиций не называют.

Пятизвездочную гостиницу The Hermitage Hotel открыли в 2013 году в отреставрированном Доме культуры работников пищевой промышленности на улице Правды, 10. Известно, что зданием владела международная балтийская инвестиционная компания азербайджанского бизнесмена Эльшана Бабаева.

В 2016 году Международный банк Азербайджана, финансировавший восстановление здания, требовал погашения долгов на сумму в $35 млн – началась длительная судебная тяжба, в ходе которой отель выставили на торги, а Бабаев стал фигурантом уголовного дела об уклонении от погашения о кредиторской задолженности.

Известно, что лицензионный договор на использование товарного знака Эрмитажа истекает в мае 2028 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: АГРАРКРЕДИТ, ЭРМИТАЖ, ГОСТИНИЦА

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