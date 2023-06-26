Официальная гостиница Эрмитажа стала собственностью компании из Азербайджана

Небанковская организация "Аграркредит", учредителем котором выступает министерство финансов Азербайджана, стала новым владельцем официальной гостиницы «Эрмитажа» - The Hermitage Hotel.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, по данным Росреестра, "Аграркредит" 15 июня вступила в права нового владельца официальной гостиницы Эрмитажа.
«Аграркредит» пообещала сохранить гостиницу и надеется, что музей разрешит оставить название. Если нет – появится новый бренд. Интерьер будет обновлен, но стиль хотят сохранить. Сумму инвестиций не называют.
Пятизвездочную гостиницу The Hermitage Hotel открыли в 2013 году в отреставрированном Доме культуры работников пищевой промышленности на улице Правды, 10. Известно, что зданием владела международная балтийская инвестиционная компания азербайджанского бизнесмена Эльшана Бабаева.
В 2016 году Международный банк Азербайджана, финансировавший восстановление здания, требовал погашения долгов на сумму в $35 млн – началась длительная судебная тяжба, в ходе которой отель выставили на торги, а Бабаев стал фигурантом уголовного дела об уклонении от погашения о кредиторской задолженности.
Известно, что лицензионный договор на использование товарного знака Эрмитажа истекает в мае 2028 года.
Р.Ахмедов
Цены на нефть колеблются между ростом и снижением
Пшеница подорожала до максимума за четыре месяца
Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов
РФ предложила Азербайджану подписать план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере спорта до 2026г
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Путин: с самого начала попытки мятежа предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови
Путин: бойцов «Вагнера» пытались использовать «втемную»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС