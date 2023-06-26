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Регион 26.06.2023 23:10

Замглавы МИД РФ и посол Армении в Москве обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Замглавы МИД России Михаил Галузин принял посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна.

«Проведена обстоятельная «сверка часов» по актуальным вопросам двусторонней повестки дня», - сообщает МИД РФ.

По информации министерства, Галузин и Арутюнян также обсудили ситуацию на Лачинской дороге и в целом вокруг Карабаха.

«Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022гг по нормализации армяно-азербайджанских отношений», - подчеркивает МИД РФ.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ


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