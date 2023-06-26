Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

Все необходимые меры для нейтрализации угроз, возникших в связи с вооруженным мятежом, были приняты с самого его начала, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы по защите Конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан", - сказал Путин в обращении к россиянам в понедельник.

Вооруженный мятеж, по его словам, "в любом случае, был бы подавлен".

"Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали", - сказал Путин.