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СНГ 26.06.2023 23:21

Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

Все необходимые меры для нейтрализации угроз, возникших в связи с вооруженным мятежом, были приняты с самого его начала, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы по защите Конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан", - сказал Путин в обращении к россиянам в понедельник.

Вооруженный мятеж, по его словам, "в любом случае, был бы подавлен".

"Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, МЯТЕЖ, УГРОЗЫ, НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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