Путин: бойцов «Вагнера» пытались использовать «втемную»

Подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" - патриоты России, но их пытались использовать "втемную", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" - это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Их попытались использовать "втемную" против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего", - сказал Путин в понедельник в телеобращении.