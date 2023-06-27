Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Дальнее зарубежье 27.06.2023 00:07

Первая партия американских танков Abrams поступит в Польшу в ближайшее время

Судно с первой партией американских танков Abrams прибудет в Польшу во вторник, сообщил в эфире Польского телевидения глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

"Первые 14 танков Abrams прибудут в Польшу во вторник - это одна рота. До конца года мы получим еще 28 самых современных танков из США, и таким образом укомплектуем один батальон", - сказал Блащак, отметив, что в 2024 году в Польшу поступят еще 42 танка.

По данным Польского телевидения, также достигнуто соглашение об учреждении на базе военного завода в Познани регионального центра по обслуживанию танков Abrams.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПОЛЬША, ТАНКИ, ПОСТАВКА


Похожие новости


Польша получила от США первые РСЗО HIMARS На территории Польши около 10 тыс. американских военных В Польшу прибыли американские дроны MQ-9A Reaper Байден 20-22 февраля посетит Польшу Байден еще не принял решения о поездке в Польшу Маловероятно, что упавшая в Польше ракета запущена из России - Байден Вице-президент США обсудила с польским премьером вопросы американского военного присутствия и помощь Украине - Белый дом Качиньский заявил, что Варшава хочет увеличения контингента США в Европе Байден встретился с американскими военными в Польше США сообщили Польше, что не поддерживают идею передачи Украине самолетов МиГ-29 - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az