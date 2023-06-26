Путин: с самого начала попытки мятежа предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с самого начала попытки мятежа в России принимались меры во избежание кровопролития.

"С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови", - сказал Путин в понедельник в телеобращении.

"Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведёт авантюра, в которую их втравили", - отметил он.