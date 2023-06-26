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СНГ 26.06.2023 23:32

Путин: те из ЧВК «Вагнер», кто хочет, могут уйти в Белоруссию, данное мной обещание будет исполнено

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил бойцов ЧВК "Вагнер", которые не присоединились к мятежникам и имеют возможность продолжить службу в Вооруженных силах России.

"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение - не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты", - сказал глава государства в своем телеобращении.

Он отметил при этом: "Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким".

Президент РФ также заявил, что бойцы "Вагнера", которые не пожелают служить по контракту в Минобороны России или вернуться к своим родным и близким, смогут уйти и в Беларусь.

"Кто хочет - сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", - отметил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, "ВАГНЕР"


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