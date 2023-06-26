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СНГ 26.06.2023 23:45

Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств

Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем следственного комитета Александром Бастрыкиным", - сказал Песков.

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Тэги: ПУТИН, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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