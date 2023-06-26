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Регион 26.06.2023 23:54

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США продлятся до 29 июня - Госдеп

Переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении в США продлятся до 29 июня, сказал официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Как сообщалось ранее, очередной раунд переговоров между Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией начнется 27 июня.

«Мы ждем, что переговоры начнутся во вторник и продолжатся до четверга. Госсекретарь Блинкен встретится с министрами иностранных дел и Азербайджана, и Армении. Мы, по-прежнему, верим, что мир (между Азербайджаном и Арменией – ИФ) в пределах досягаемости, и прямой диалог является ключом к решению оставшихся вопросов для достижения прочного и достойного мира», - сказал Миллер.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, МИРЗОЯН, ПЕРЕГОВОРЫ


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