США предоставит Украине очередной пакет помощи на $500 млн

США планируют направить Украине военную помощь на сумму до $500 млн, включая более 50 единиц тяжелой бронетехники и ракеты для систем противовоздушной обороны, сообщает Associated Press ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, Вашингтон отправит Киеву 30 боевых машин Bradley и 25 бронированных машин Stryker, а также снаряды для системы залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны Patriot.
Кроме того, в комплект поставки войдут ракеты Javelin и высокоскоростные противорадиолокационнык ракеты HARM, подрывные боеприпасы, оборудование для расчистки препятствий, а также широкий ассортимент артиллерийских снарядов и других боеприпасов.
Отмечается, что объявление о новом пакете помощи должно быть сделано во вторник, 27 июня.
По данным Пентагона, сообщает агентство, с февраля 2022 года США поставили Украине оружие и технику из своих запасов на сумму более $15 млрд долларов.
Официальная гостиница Эрмитажа стала собственностью компании из Азербайджана
Помощник президента Азербайджана и посол Казахстана обсудили перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества
Азербайджан выполнил большую часть работ по модернизации армии по модели турецкой армии - министр Гасанов
Цены на нефть колеблются между ростом и снижением
Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 15 до 45 дней
Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов
РФ предложила Азербайджану подписать план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере спорта до 2026г
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС