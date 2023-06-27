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США предоставит Украине очередной пакет помощи на $500 млн

США планируют направить Украине военную помощь на сумму до $500 млн, включая более 50 единиц тяжелой бронетехники и ракеты для систем противовоздушной обороны, сообщает Associated Press ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Вашингтон отправит Киеву 30 боевых машин Bradley и 25 бронированных машин Stryker, а также снаряды для системы залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны Patriot.

Кроме того, в комплект поставки войдут ракеты Javelin и высокоскоростные противорадиолокационнык ракеты HARM, подрывные боеприпасы, оборудование для расчистки препятствий, а также широкий ассортимент артиллерийских снарядов и других боеприпасов.

Отмечается, что объявление о новом пакете помощи должно быть сделано во вторник, 27 июня.

По данным Пентагона, сообщает агентство, с февраля 2022 года США поставили Украине оружие и технику из своих запасов на сумму более $15 млрд долларов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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