Япония объявила во вторник о решении восстановить Южную Корею в своем "белом списке" надежных торговых партнеров, сообщает "Ренхап".

Министерство торговли Японии решило вернуть Южной Корее статус страны из "белого списка" торговых партнеров, таким образом предоставив Сеулу преференциальный режим экспорта.

По словам официальных лиц, после соответствующих внутренних процедур ожидается, что мера вступит в силу примерно в середине июля.

В июле 2019 года Япония приняла решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею. Позже кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля.

В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения. В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году постановил, что японские фирмы должны выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.

В свою очередь, министерство торговли Южной Кореи начало процесс по исключению Японии из своего списка надежных торговых партнеров.

Сеул принял решение пересмотреть классификацию своих торговых партнеров, создав три группы, вместо прежних двух. Япония стала единственной страной, помещенной в промежуточную группу.

В марте нынешнего года президент Южной Кореи Юн Сок Ель и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились приложить совместные усилия для улучшения двусторонних отношений. Япония сняла ограничения на экспорт в Сеул в марте, Южная Корея в апреле вернула Японию в свой список надежных торговых партнеров.