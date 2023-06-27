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Дальнее зарубежье 27.06.2023 11:08

Запрет на импорт украинского зерна в Венгрию должен действовать и после сентября - Орбан

Венгрия говорит "да" транзиту и "нет" импорту украинского зерна, и намерена придерживаться такой политики и по истечении срока запрета Еврокомиссии (15 сентября), сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи премьеров стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия) в Братиславе.

"Мы разделяем опасения, которые вызывает в наших странах зерно, поступающее из Украины. Мы за то, чтобы зерно из Украины отправлялось за пределы Европы, но мы против, чтобы это зерно оставалось здесь, например, в Венгрии, и уничтожало весь венгерский зерновой рынок", - говорится в заявлении Орбана для прессы после встречи.

"Поэтому "да" транзиту, "нет" импорту, и мы по-прежнему считаем, что этот запрет должен сохраняться с середины сентября (и далее - ИФ)", - заявил он.

Запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, чей агросектор больше других европейских стран пострадал от наплыва агропродукции из Украины, вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные этими граничащими с Украиной странами. При этом транзит этих агрокультур по их территории разрешен. Первоначально запрет действовал до 5 июня, но потом был продлен до 15 сентября.

Проблемы у сельхозпроизводителей, связанные с избытком украинского зерна и другой сельхозпродукции на рынках стран Восточной Европы, начались в первые месяцы 2023 года. Во многом их спровоцировала временная отмена со стороны ЕС таможенных пошлин на импорт зерна и масличных культур из Украины. В связи с этой мерой Брюсселя импорт агропродукции из Украины в приграничные государства существенно вырос.

Украинская продукция, в частности, зерно, подсолнечник, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны в беспрецедентных количествах начала оседать на прилавках в этих странах, что привело к резкому падению цен и сильно ударило по фермерам в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, АПК, ТОРГОВЛЯ


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