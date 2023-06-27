Минэнерго Казахстана видит риски дефицита и удорожания Аи-95 в стране, рассчитывает на его импорт из РФ

Минэнерго Казахстана видит риски возникновения на внутреннем рынке страны дефицита бензина марки Аи-95 и рассчитывает на решение проблемы за счет импорта необходимых объемов Аи-95 из России, заявил глава ведомства Алмасадам Саткалиев.
"Что касается бензина Аи-92, необходимый объем мы зарезервировали. У нас на 23 дня (есть - ИФ-К) запас на нефтеперерабатывающих заводах, на нефтебазах. Рисков по Аи-92 нет. Определенные риски у нас появились по бензину Аи-95. Там возможно повышение цен, но это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок, особенно в курортные зоны", - сказал Саткалиев журналистам во вторник.
По данному вопросу, отметил он, в министерстве провели совещание с нефтедобывающими компаниями и сетевыми операторами с просьбой обеспечить импорт необходимых объемов Аи-95 из РФ.
Как сообщалось ранее, с 20 июня по 19 июля находится в плановом ремонте один из трех крупных НПЗ в Казахстане - Павлодарский.
В республике в последние годы действует запрет на вывоз бензина и других нефтепродуктов автотранспортом, последний раз он продлевался на 6 месяцев с января 2023 года. В феврале этого года ограничения ужесточили - на 4 месяца запретили вывозить отдельные виды нефтепродуктов всеми видами транспорта. Запрет введен для того, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.
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