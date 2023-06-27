Путин осенью планирует посетить Казахстан - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке руководства РФ и планах по укреплению сотрудничества двух стран.
"С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора (24 июня - ИФ) с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера", - сказал Токаев во вторник на встрече с журналистами.
Выступление главы государства распространено его пресс-службой.
"Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа", - отметил президент.
Как сообщалось, в минувшую субботу Токаев переговорил по телефону с Путиным, российский президент проинформировал его о ситуации в стране. Токаев тогда отметил, что "происходящие события - это внутреннее дело России".
Президент Казахстана в ходе разговора подчеркнул, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это, по его словам, является основой безопасности общества и его успешного развития. Путин поблагодарил Токаева за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в РФ.
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