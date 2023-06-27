В Эстонии создана схема использования замороженных активов России

Эстония стала первой европейской страной, создавшей юридическую схему использования замороженных российских активов для помощи Украине, в ближайшие недели она должна получить одобрение правительства, сообщает во вторник газета Postimees.
"Решение почти готово, оно обсуждалось в кабинете министров, но некоторые детали еще нужно уточнить. Мы также можем продемонстрировать другим странам, как решение может работать на законных основаниях", - сказала премьер Кая Каллас (Kaja Kallas).
Созданная в Эстонии схема предусматривает, что Украина документирует ущерб, который ей наносит Россия, затем имеющееся в Эстонии российское имущество передается Украине. После этого Россия может рассчитаться с Украиной. Если она этого не сделает, то это покажет, что весь ущерб причинила она сама.
По словам вице-канцлера МИД Эрки Кодара (Erki Kodar), Эстония подготовила поправки к закону о международных санкциях, которые обеспечат финансовую ответственность государства-агрессора за ущерб, причиненный наиболее серьезными нарушениями международного права.
Он добавил, что ущерб будет возмещаться за счет лиц, имеющих доказанную связь с формированием российской политики или содействующих ее реализации. "Поэтому возмещение убытков по-прежнему будет происходить только за счет активов определенных лиц, то есть частями", - заявил он.
По данным Бюро финансовой разведки (RAB), на начало июня в Эстонии заморожено 34,8 млн евро, в том числе более 8,7 млн евро на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента. Они не включают другие материальные активы, такие как стоимость компаний и основных средств, дебиторская задолженность или упущенная выгода.
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