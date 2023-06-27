Президент Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы, сообщает сайт главы государства.
«Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со священным Гурбан байрамы и передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания.
Гурбан байрамы, являющийся одним из знаменательных обрядов исламской религии, отражает в себе добродетель, единство и равенство, готовность человека к любой самоотверженности во имя возвышенных целей.
Азербайджанский народ, всегда приверженный своим национально-духовным и религиозным ценностям, вместе с мусульманами всего мира с воодушевлением отмечает Гурбан байрамы как символ братства, гуманизма и солидарности. В эти дни как во время паломничества хадж, так и во всех уголках нашей страны возносятся молитвы за прогресс нашего государства, благополучие и спокойствие нашего народа, совершаются благие дела, с уважением почитается светлая память наших шехидов.
Дорогие братья и сестры!
Надеюсь, что в эти благословенные праздничные дни будут услышаны ваши молитвы и сбудутся пожелания, Всевышний не пожалеет своей милости для нашего народа. Еще раз передаю искренние поздравления каждому из вас и всем нашим соотечественникам, проживающим за пределами нашей страны, желаю счастья вашим семьям, достатка и благополучия.
С Гурбан байрамы!», - говорится в поздравлении.
Б.Рустамбеков
Официальная гостиница Эрмитажа стала собственностью компании из Азербайджана
Помощник президента Азербайджана и посол Казахстана обсудили перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества
Азербайджан выполнил большую часть работ по модернизации армии по модели турецкой армии - министр Гасанов
В 2022 г налоговые поступления по линии субъектов МСП составили 2,9 млрд манатов - Джаббаров
Минэнерго Казахстана видит риски дефицита и удорожания Аи-95 в стране, рассчитывает на его импорт из РФ
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
В Кремле не считают, что попытка мятежа пошатнула позиции российской власти
В Эстонии создана схема использования замороженных активов России
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС