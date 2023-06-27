В ФСБ России сообщили о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного мятежа

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России во вторник.

"Уголовное дело, возбужденное по факту вооруженного мятежа со стороны ЧВК "Вагнер", прекращено", - сказали в ФСБ.

В ведомстве отметили, что основанием для прекращения уголовного дела стали материалы уголовного дела.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ФСБ РФ 23 июня этого года по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", - отметили в ФСБ.

"С учетом этого и иных, имеющих значение для расследования обстоятельств, следственным органом 27 июня сего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела", - добавили в ведомстве.