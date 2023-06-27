В ФСБ России сообщили о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного мятежа

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России во вторник.
"Уголовное дело, возбужденное по факту вооруженного мятежа со стороны ЧВК "Вагнер", прекращено", - сказали в ФСБ.
В ведомстве отметили, что основанием для прекращения уголовного дела стали материалы уголовного дела.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ФСБ РФ 23 июня этого года по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", - отметили в ФСБ.
"С учетом этого и иных, имеющих значение для расследования обстоятельств, следственным органом 27 июня сего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела", - добавили в ведомстве.
Официальная гостиница Эрмитажа стала собственностью компании из Азербайджана
Помощник президента Азербайджана и посол Казахстана обсудили перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества
Азербайджан выполнил большую часть работ по модернизации армии по модели турецкой армии - министр Гасанов
В 2022 г налоговые поступления по линии субъектов МСП составили 2,9 млрд манатов - Джаббаров
Минэнерго Казахстана видит риски дефицита и удорожания Аи-95 в стране, рассчитывает на его импорт из РФ
Президент Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 15 до 45 дней
Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС