Минобороны РФ сообщает о подготовке к передаче тяжелой техники из ЧВК "Вагнер" в подразделения Вооруженных сил РФ

Начата подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК "Вагнер" в подразделения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России во вторник. "В настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК "Вагнер" в подразделения Вооруженных сил РФ", - сказали в оборонном ведомстве.

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