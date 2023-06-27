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СНГ 27.06.2023 12:39

Минобороны РФ сообщает о подготовке к передаче тяжелой техники из ЧВК "Вагнер" в подразделения Вооруженных сил РФ

Начата подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК "Вагнер" в подразделения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России во вторник.

"В настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК "Вагнер" в подразделения Вооруженных сил РФ", - сказали в оборонном ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, , ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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