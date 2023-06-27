В 2022 г налоговые поступления по линии субъектов МСП составили 2,9 млрд манатов - Джаббаров

По итогам 2022 года налоговые поступления по линии субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составили 2,9 млрд манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«По итогам 2022 года налоговые поступления по линии субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составили 2,9 млрд манатов, что на 61% больше чем в 2021 году», - написал Джаббаров в соцсетях.
Министр также отметил, что с 2018 по 2021 год число субъектов МСП выросло на 45%, их доля в ненефтяном ВВП - с 23,5% до 26,6%. В 2022 году оборот МСП вырос на 19%.
Б.Рустамбеков
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