Ford начнет новый раунд сокращений работников на этой неделе

Американская Ford Motor подтвердила, что начнет очередной раунд увольнений на этой неделе.
Ранее о планируемых сокращениях писала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Ожидается, что новые увольнения затронут преимущественно инженеров Ford в США и Канаде. Число сотрудников, которые подпадут под сокращение, не разглашается.
В мае компания сообщила, что ожидает зафиксировать списания в размере $1,5-2 млрд в 2023 году, главным образом в связи с расходами на увольнения.
Акции Ford дорожают на 0,1% на предварительных торгах во вторник.
Бликен и Мирзоян обсудили проблемы отношений Еревана и Баку
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле завода в Араздейене со стороны ВС Азербайджана
Официальная гостиница Эрмитажа стала собственностью компании из Азербайджана
Поставки СПГ в Турцию в апреле упали до минимума за семь месяцев
Литовская Ignitis покупает проект строящейся ВЭС, инвестирует 550 млн евро
Президент Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 15 до 45 дней
Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС