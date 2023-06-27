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Дальнее зарубежье 27.06.2023 17:06

Ford начнет новый раунд сокращений работников на этой неделе

Американская Ford Motor подтвердила, что начнет очередной раунд увольнений на этой неделе.

Ранее о планируемых сокращениях писала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что новые увольнения затронут преимущественно инженеров Ford в США и Канаде. Число сотрудников, которые подпадут под сокращение, не разглашается.

В мае компания сообщила, что ожидает зафиксировать списания в размере $1,5-2 млрд в 2023 году, главным образом в связи с расходами на увольнения.

Акции Ford дорожают на 0,1% на предварительных торгах во вторник.

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Тэги: США, FORD, УВОЛЬНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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