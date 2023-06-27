У Пескова нет данных о местонахождении Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Я не располагаю никакими данными и ничего не могу сказать", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так пресс-секретарь по их просьбе прокомментировал сообщения о том, что Пригожин уже прибыл в Белоруссию.