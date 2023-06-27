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СНГ 27.06.2023 14:07

У Пескова нет данных о местонахождении Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Я не располагаю никакими данными и ничего не могу сказать", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так пресс-секретарь по их просьбе прокомментировал сообщения о том, что Пригожин уже прибыл в Белоруссию.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПРИГОЖИН, ЛОКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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