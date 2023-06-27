Молдавия начала процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ

В Молдавии запущена процедура выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ, решение ожидается в течение месяца, сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

"Мы начали процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Естественно, нам придется соблюсти некоторые юридические процедуры. Проект решения находится в правительстве, мы ждем заключения. Процесс запущен. Этот вопрос уже обсуждается. Проект решения будет вынесен на рассмотрение парламента в ближайшее время. Мы хотим, чтобы как можно скорее, к концу этой парламентской сессии, мы проголосовали в парламенте за денонсацию соглашения о создании МПА СНГ", - заявил Гросу на телеканале TVR-Moldova.

Говоря о выходе из других соглашений и окончательном разрыве Молдавии с СНГ, он сказал, что "правительство и МИД проводят анализ всей законодательной базы, всех соглашений, подписанных Молдавией в СНГ". "Очевидно, что это более длительный процесс. В некоторых случаях нам необходимо будет убедиться в наличии двусторонних договоров с определенными государствами СНГ, а также инициировать подписание таких соглашений", - сказал спикер.

В середине мая Гросу объявил о решении инициировать процедуру выхода Молдавии из Соглашения о Межпарламентской Ассамблее Содружества независимых государств (МПА СНГ). "Стало совершенно ясно, что 30 лет нахождения Республики Молдова в структурах СНГ не помогло нам решить приднестровский конфликт, вывести российскую армию из страны; не избавило нас от болезненных экономических эмбарго в самые сложные времена - на вина, сельхозпродукцию; не спасло нас от энергетического шантажа среди зимы, от враждебных угроз и заявлений в адрес независимости и суверенитета Республики Молдова", - пояснил спикер.

В феврале Молдавия отозвала своего постпреда из МПА СНГ.