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ТЭК 27.06.2023 14:55

Поставки газа из Азербайджана по TAP с начала его эксплуатации достигли 25 млрд кубометров

Поставки газа из Азербайджана по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) с начала его эксплуатации составили 25 млрд кубометров.

«Поставки газа из Азербайджана по TAP с начала его деятельности достигли 25 млрд кубометров. Газ поставлялся в Грецию, Болгарию и Италию», - сообщает консорциум.

Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Б.Рустамеков

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Тэги: TAP, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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