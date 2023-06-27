Поставки газа из Азербайджана по TAP с начала его эксплуатации достигли 25 млрд кубометров

Поставки газа из Азербайджана по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) с начала его эксплуатации составили 25 млрд кубометров.
«Поставки газа из Азербайджана по TAP с начала его деятельности достигли 25 млрд кубометров. Газ поставлялся в Грецию, Болгарию и Италию», - сообщает консорциум.
Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Б.Рустамеков
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