В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле завода в Араздейене со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли распространенную армянской стороной информацию об обстреле завода в направлении Араздейене со стороны Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. "Информация об обстреле об обстреле завода в направлении Араздейене 27 июня в 13:15 со стороны подразделений азербайджанской армии является очередной ложью министерства обороны Армении, не соответствует действительности", - говорится в сообщении военного ведомства. «Мы решительно опровергаем эту информацию, распространенную противоположной стороной», - заявили в Минобороны Азербайджана. Б.Рустамбеков

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