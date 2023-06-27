ОПЕК опровергла информацию о приглашении Гайаны присоединиться к альянсу

ОПЕК не предлагала Гайане стать членом альянса, при этом признает значительный потенциал страны на мировом нефтяном рынке, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

В то же время, в сообщении подчеркивается, что альянс продолжит налаживать контакты с другими производителями нефти, а также ее потребителями для "наведения новых мостов ради диалога и сотрудничества в интересах стабильности рынка".

Также отмечается, что министр природных ресурсов Гайаны Викрам Бхаррат наряду с официальными лицами других стран-экспортеров нефти получил приглашение принять участие в международном семинаре ОПЕК, который пройдет в Вене на следующей неделе и будет посвящен теме "устойчивого и инклюзивного энергоперехода".

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК сообщило, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс в последние месяцы предлагали Гайане присоединиться к альянсу. В свою очередь, в руководстве южноамериканской страны пока предпочли не принимать данное предложение, а сконцентрироваться на увеличении добычи для максимизации прибыли в краткосрочной перспективе, пишет газета.

Аналитики ОПЕК в своих отчетах называют Гайану одним из драйверов роста мирового нефтепроизводства среди стран не-ОПЕК. По оценке альянса, по итогам 2023 года средняя добыча нефти в стране может составить около 400 тыс. б/с, при этом еще два года назад этот показатель был вблизи 100 тыс. б/с.