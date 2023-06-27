Спецпредставители ЕС, США и Великобритании по санкциям против России прибыли для инспекции в Грузию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со специальными представителями Евросоюза, США и Великобритании по реализации введенных против России санкций - Дэвидом О Салливаном, Джеймсом О Брайеном и Кумарой Айером, сообщает во вторник пресс-служба правительства Грузии.

"Премьер-министр приветствовал визит в Грузию спецпредставителей, отметив, что визит важен в свете недавних встреч Гарибашвили в Брюсселе, на которых он выражал стремление к тесному сотрудничеству с офисом спецпредставителя ЕС по санкциям", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что особое внимание на встрече было уделено работе соответствующих грузинских служб, предотвращающих уклонение от введенных международных санкций.

"На встрече было отмечено, что предпринимаемые Грузией усилия по недопущению в Россию санкционных товаров положительно оценивается международным сообществом, в том числе Госдепартаментом США", - сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Между тем грузинские оппозиционеры утверждают, что из Грузии в Россию в большом количестве через КПП "Верхний Ларс" поступают товары двойного назначения, в основном бытовой электроники.

Спецпредставители ЕС, США и Великобритании намерены в среду встретиться с грузинскими журналистами и сообщить о результатах своего визита в Грузию.