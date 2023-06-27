Поставки СПГ в Турцию в апреле упали до минимума за семь месяцев

Турция в апреле 2023 года импортировала 698 млн куб. м газа в сжиженном виде, что является минимальным показателем за последние семь месяцев (с октября 2022 года), сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).
Тем не менее, это на 14% больше, чем за апрель 2022 года (614 млн куб. м).
Суммарный импорт природного газа почти не изменился (-2%) и составил 3,982 млрд куб. м. Трубопроводный импорт в апреле сократился до 3,284 млрд куб. м с 3,454 млрд куб. м годом ранее.
Оперативные данные за май показывают продолжение стабильного потребления и импорта газа.
В том числе поставки из России составили 1,722 млрд куб. м. Азербайджан поставил 893 млн куб. м, Иран - 867 млн куб. м.
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