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Дальнее зарубежье 27.06.2023 19:04

ЕС поставил Украине дополнительно 500 генераторов на 16 млн евро в связи с прорывом плотины Каховской ГЭС

Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник об отправке Украине 500 электрогенераторов на общую сумму в 16 млн евро из резервов ЕС для работ по ликвидации последствий прорыва плотины Каховской ГЭС.

"После прорыва плотины в Новой Каховке, помимо помощи, уже предоставленной Украине через механизм гражданской защиты ЕС и по линии гуманитарных партнеров, Евросоюз в настоящее время развертывает 500 генераторов электроэнергии из своего запаса rescEU (стратегического резерва спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - ИФ), размещенного в Польше", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе говорится, что генераторы разной мощности от 12,5 кВА до 1100 кВА будут использоваться "для восстановления критически важной инфраструктуры, такой как водонасосные станции и канализационные станции в пострадавших районах на юге Украины".

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ГУМПОМОЩЬ


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