Нефть перешла к падению

Цены на нефть начали снижаться днем во вторник на тревогах по поводу мирового спроса.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,28 (1,73%) - до $72,9 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,24 (1,79%) - до $68,13 за баррель.
Инвесторы опасаются, что активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира может привести к глобальной рецессии и снижению спроса на топливо.
Опасения усилились после того, как глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила во вторник, что ЕЦБ вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.
"Маловероятно, что в ближайшем будущем мы сможем констатировать с полной уверенностью, что ставки достигли своего пика", - сказала Лагард в ходе форума в Синтре.
Помимо этого, участники рынка следят за макроэкономическими статданными из Китая, где экономика растет слабее ожиданий, что в свою очередь негативно влияет на цены на энергоносители, сказал старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.
Во многом из-за китайского фактора, а также из-за жесткой денежно-кредитной политики Федрезерва WTI может завершить снижением второй квартал подряд, чего не случалось с 2019 года.
Бликен и Мирзоян обсудили проблемы отношений Еревана и Баку
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле завода в Араздейене со стороны ВС Азербайджана
Официальная гостиница Эрмитажа стала собственностью компании из Азербайджана
Президент Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 15 до 45 дней
Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
В Праге сообщили об увеличении поставок вооружений Украине в этом году
ЕС поставил Украине дополнительно 500 генераторов на 16 млн евро в связи с прорывом плотины Каховской ГЭС
Ford начнет новый раунд сокращений работников на этой неделе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС