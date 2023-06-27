ЕС столкнется с крайне серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии свертывания экономических связей с КНР, заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Политических лидеров в Европе не интересует развитие взаимосвязей с Китаем. Напротив, их интересует разрыв хозяйственных связей или сокращение рисков, что, по нашему мнению, будет в действительности горьким самоубийством европейской экономики", - приводит South China Morning Post его слова с совещания Всемирного экономического форума в Тяньцзине.
По словам министра, будущее отношений ЕС и КНР зависит от того, "готова ли Европа вновь обратиться с рациональности и здравому смыслу".
Сийярто также высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза. Он отметил, что ЕС и Китай могли бы расширять сотрудничество в сфере производства электромобилей.
Кроме того, по словам Сийярто, Венгрия поддерживает мирные инициативы Китая по Украине.
В свою очередь премьер Государственного совета КНР Ли Цян, присутствовавший на совещании, также подверг критике подход, направленный на сокращение экономических отношений с Китаем.
"Некоторые люди на Западе превозносят так называемое снижение зависимости, снижение рисков. Я в общем полагаю, что это неправильные предложения", - сказал он.
В мае после завершения дискуссий на неформальной встрече министров иностранных дел государств ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза согласились с необходимостью предложенного им пересмотра стратегии в отношении КНР, "учитывая недавнюю внутреннюю эволюцию в Китае и траектории внешней политики". По словам Борреля, у ЕС в отношениях с КНР существует проблема экономической безопасности.
Еще одной проблемой в отношениях с КНР по поводу "стратегической безопасности" высокий представитель ЕС назвал ситуацию вокруг Тайваня и события в Украине.
Армянские НВФ открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в Карабахе, ранен военнослужащий – Минобороны Азербайджана
Байрамов на встрече с Блинкеном отметил необходимость вывода армянских военных из Карабаха
Азербайджан в апреле поставил в Турцию около 900 млн куб.м. газа
Литовская Ignitis покупает проект строящейся ВЭС, инвестирует 550 млн евро
Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 15 до 45 дней
Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС