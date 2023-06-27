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Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

ТЭК 27.06.2023 19:40

Нефть дешевеет

Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник на опасениях относительно вероятного ухудшения состояния мировой экономики, что может вызвать сокращение спроса на топливо, пишет MarketWatch.

"Трейдеры энергоресурсами по-прежнему сосредоточены на экономических прогнозах и ожиданиях в отношении политики центробанков, - отмечают аналитики Sevens Report Research. - "Жесткая посадка" экономики почти наверняка отправит мировой рынок нефти в сторону профицита, что окажет значительное давление на цены".

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,43 (на 0,6%) - до $73,75 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $0,4 (на 0,6%) - до $68,97 за баррель.

Страхи инвесторов по поводу того, что активный подъем процентных ставок ведущими мировыми ЦБ может привести к глобальной рецессии, усилились после того, как глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Помимо этого, участники рынка следят за статданными из Китая, где экономика растет слабее ожиданий, что в свою очередь негативно влияет на цены на энергоносители, сказал старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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