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Дальнее зарубежье 27.06.2023 20:20

В Праге сообщили об увеличении поставок вооружений Украине в этом году

Чехия с начала этого года увеличила поставки вооружений вУкраину, сообщил во вторник глава правительства страны Петр Фиала.

"В целом в период с января по май Украине были переданы 24 модернизированных танка Т72, 76 БМП-амфибий, 645 противотанковых ракет и 57,3 тыс. снарядов для САУ "Гвоздика", которая выпускалась по советской лицензии, и САУ "Дана" чехословацкого производства", - сообщает агентство ЭФЭ.

Кроме того, из Чехии в Украину поступили около сотни танков Т72В, модернизированных в сотрудничестве с ЕС и Нидерландами, в частности, на них были улучшены оптика, моторы и бронезащита. Чехия также поставила Украине 16 систем ПВО "Куб", в дополнение к шести, поставленным в прошлом году.

Правительство Чехии не раскрывает данных о финансовой составляющей этих поставок, отмечает ЭФЭ.

В прошлом году Украина получила из Чехии 89 танков, 226 БМП, 38 САУ "Гвоздика" и "Дана", 33 РСЗО РМ-70, 1,5 млн единиц боеприпасов.

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Тэги: ЧЕХИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКИ


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