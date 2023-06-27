В Праге сообщили об увеличении поставок вооружений Украине в этом году

Чехия с начала этого года увеличила поставки вооружений вУкраину, сообщил во вторник глава правительства страны Петр Фиала.
"В целом в период с января по май Украине были переданы 24 модернизированных танка Т72, 76 БМП-амфибий, 645 противотанковых ракет и 57,3 тыс. снарядов для САУ "Гвоздика", которая выпускалась по советской лицензии, и САУ "Дана" чехословацкого производства", - сообщает агентство ЭФЭ.
Кроме того, из Чехии в Украину поступили около сотни танков Т72В, модернизированных в сотрудничестве с ЕС и Нидерландами, в частности, на них были улучшены оптика, моторы и бронезащита. Чехия также поставила Украине 16 систем ПВО "Куб", в дополнение к шести, поставленным в прошлом году.
Правительство Чехии не раскрывает данных о финансовой составляющей этих поставок, отмечает ЭФЭ.
В прошлом году Украина получила из Чехии 89 танков, 226 БМП, 38 САУ "Гвоздика" и "Дана", 33 РСЗО РМ-70, 1,5 млн единиц боеприпасов.
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