Бликен и Мирзоян обсудили проблемы отношений Еревана и Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений. "В Вашингтоне состоялась встреча Мирзояна и Блинкена. Обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности, процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщает МИД Армении. В ходе встречи Мирзоян и Блинкен заявили о важности обеспечения процесса делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и вопросы разблокирования региональных транспортных инфраструктур.

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