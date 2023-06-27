Бликен и Мирзоян обсудили проблемы отношений Еревана и Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений.
"В Вашингтоне состоялась встреча Мирзояна и Блинкена. Обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности, процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщает МИД Армении.
В ходе встречи Мирзоян и Блинкен заявили о важности обеспечения процесса делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и вопросы разблокирования региональных транспортных инфраструктур.
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