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Внешняя политика 27.06.2023 21:03

Байрамов на встрече с Блинкеном отметил необходимость вывода армянских военных из Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках делового визита в США во вторник провел встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе встречи Байрамов представил информацию о попытках армянской стороны воспрепятствовать мирному процессу и ряде провокационных шагов. Стороны обсудили азербайджано-армянский мирный процесс, перспективы переговоров по проекту двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущую ситуацию в регионе», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи Байрамов довел до сведения позицию и подход Азербайджана по вопросам, затронутым в проекте соглашения.

Было подчеркнуто, что для успеха мирного процесса необходимо вывести армянских военных, которые еще не полностью выведены с территорий Азербайджана, и соблюдать суверенитет и территориальную целостность, как на словах, так и на деле.

По завершению двусторонней встречи состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении и госсекретаря США.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, США, ГОССЕКРЕТАРЬ


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