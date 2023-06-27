Байрамов на встрече с Блинкеном отметил необходимость вывода армянских военных из Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках делового визита в США во вторник провел встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщает МИД Азербайджана.
«В ходе встречи Байрамов представил информацию о попытках армянской стороны воспрепятствовать мирному процессу и ряде провокационных шагов. Стороны обсудили азербайджано-армянский мирный процесс, перспективы переговоров по проекту двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущую ситуацию в регионе», - отмечается в сообщении.
В ходе встречи Байрамов довел до сведения позицию и подход Азербайджана по вопросам, затронутым в проекте соглашения.
Было подчеркнуто, что для успеха мирного процесса необходимо вывести армянских военных, которые еще не полностью выведены с территорий Азербайджана, и соблюдать суверенитет и территориальную целостность, как на словах, так и на деле.
По завершению двусторонней встречи состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении и госсекретаря США.
Б.Рустамбеков
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