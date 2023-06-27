Армянские НВФ открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в Карабахе, ранен военнослужащий – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе и ранении военнослужащего.

«27 июня в 20:05 21 члены незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении села Галайчылар Агдамского района», сообщает министерство обороны.

В сообщении также отмечается, что в результате обстрела ранен военнослужащий ВС Азербайджана Али Бакиров.

Раненный сразу же был эвакуирован в военное медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Министерство обороны сообщает, что в настоящее время подразделения азербайджанской армии проводят ответные меры в указанном направлении.

Б.Рустамбеков