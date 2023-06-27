США направят Киеву боеприпасы для ПВО и РСЗО, бронетранспортеры, БМП, противотанковые вооружения - Пентагон

США в рамках нового пакета военной помощи Украине на сумму в $500 млн предоставят ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также системы ПВО Stinger, говорится в пресс-релизе Пентагона.
Кроме того, США намерены передать Киеву еще 30 боевых машин Bradley и 25 бронированных машин Stryker, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.
В пакет помощи также вошли ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные противотанковые комплексы Javelin, ручные противотанковые гранатометы AT4, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM и барражирующие боеприпасы.
Кроме того, отмечается в сообщении, США поставят Украине огнестрельное оружие и свыше 22 млн патронов и гранат, подрывные средства, оборудование для разминирования местности, приборы ночного видения, диагностическое оборудование для помощи в ремонте и поддержании работоспособности транспортных средств, запчасти, электрогенераторы и прочее полевое оборудование.
Согласно пресс-релизу, уже в 41-й раз США передают Украине вооружения из своих арсеналов.
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