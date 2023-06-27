Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Дальнее зарубежье 27.06.2023 23:46

Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну россиян

Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии и президент республики Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) рассмотрели на заседании во вторник ограничения на въезд россиян в страну и в шенгенскую зону через Финляндию.

"Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений", - сообщил департамент правительственной связи.

29 сентября 2022 года Госсовет Финляндии принял решение относительно ограничения въезда российских туристов, которое можно обновить на основании нового рассмотрения вопроса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ВЪЕЗД, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Президент Финляндии не исключает усиления давления со стороны России после вступления его страны в НАТО Финляндия вышлет девять российских дипломатов Россия сокращает взаимное с Финляндией консульское присутствие Банковские счета дипмиссии Финляндии в России заморожены - МИД Финляндия нашла альтернативу российскому топливу  Финляндия заморозила российские активы почти на €200 млн Президент Финляндии о событиях в Украине: этому не видно конца В МИД России сочли экстремистской выходкой сожжение российского флага на массовом шествии в Хельсинки Премьер Финляндии поддержала строительство частичного заграждения на восточной части границы с Россией Финляндия намерена частично отгородиться от России забором

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az