Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну россиян

Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии и президент республики Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) рассмотрели на заседании во вторник ограничения на въезд россиян в страну и в шенгенскую зону через Финляндию.
"Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений", - сообщил департамент правительственной связи.
29 сентября 2022 года Госсовет Финляндии принял решение относительно ограничения въезда российских туристов, которое можно обновить на основании нового рассмотрения вопроса.
Армянские НВФ открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в Карабахе, ранен военнослужащий – Минобороны Азербайджана
Байрамов на встрече с Блинкеном отметил необходимость вывода армянских военных из Карабаха
TotalEnergies, Petronas и Mitsui хотят реализовать проект по захоронению СО2 для предприятий Азии
В Ставропольский край с начала 2023г поставлено около 150 т лесных орехов из Азербайджана
Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 15 до 45 дней
Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС