США на этой неделе объявят о новых мерах против группы «Вагнер» - госдеп

Вашингтон на этой неделе собирается ввести новые ограничения в отношении группы "Вагнер", заявил во вторник представитель госдепа Мэттью Миллер.

"В самом ближайшем будущем мы объявим о дальнейших мерах по привлечению группы "Вагнер" к ответственности", - сказал Миллер на брифинге.

Отвечая на вопрос журналиста о том, намерены ли США уже на этой неделе предпринять подобные действия, Миллер сказал: "Да, на этой неделе".

Он добавил, что США продолжают пристально следить за действиями группы "Вагнер" как в Украине, так и в Африке, и в других странах, где она может осуществлять свою деятельность.

Накануне Миллер заявил, что США выработали "спектр политических мер по противодействию влиянию" этой группы.

Также в понедельник американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не причастны к ситуации с группой "Вагнер" в России.