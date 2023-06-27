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Дальнее зарубежье 27.06.2023 22:54

США ввели санкции в отношении структур, связанных с Пригожиным

США во вторник внесли в санкционный список по России одно физическое и четыре юридических лица, которые имеют отношение к руководителю группы "Вагнер" Евгению Пригожину, сообщает американский Минфин.

Согласно документу Минфина, под санкции попали Андрей Иванов и следующие компании: базирующиеся в ЦАР Diamville Sau и Midas Ressources, находящаяся в ОАЭ Industrial Resources General Trading и ООО "ДМ", которая действует в России. В списках отмечается, что они "связаны с Пригожиным".

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Тэги: США, РОССИЯ, , САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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