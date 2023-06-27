Ермак верит в поставку Украине дальнобойного оружия

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак верит в том, что решение о передаче Украине дальнобойного оружия будет принято. "Процесс идет. Мое личное мнение, что это решение будет принято", - сказал он во вторник журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

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