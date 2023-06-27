В Ставропольский край с начала 2023г поставлено около 150 т лесных орехов из Азербайджана

С начала 2023 года Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало ввоз 147,82 тонн лесных орехов на территории Ставропольского края из Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Россельхознадзора, в 2022 году за аналогичный период было поставлено только 75 тонн фундука.

Перед реализацией лесные орехи должны пройти энтомологические исследования. Например, они должны быть свободны от такого карантинного объекта, как капровый жук (Trogoderma granarium).

Р.Ахмедов