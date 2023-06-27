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АПК 27.06.2023 23:19

В Ставропольский край с начала 2023г поставлено около 150 т лесных орехов из Азербайджана

С начала 2023 года Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало ввоз 147,82 тонн лесных орехов на территории Ставропольского края из Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Россельхознадзора, в 2022 году за аналогичный период было поставлено только 75 тонн фундука.

Перед реализацией лесные орехи должны пройти энтомологические исследования. Например, они должны быть свободны от такого карантинного объекта, как капровый жук (Trogoderma granarium).

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ОРЕХИ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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