США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении для достижения прочного мира - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения о мире.

«Мирные переговоры на этой неделе между главами МИД Азербайджана и Армении. Мы поддерживаем совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и достойного соглашения. Диалог является ключом к прочному миру», - написал Блинкен в твиттер.

Как сообщалось ранее, во вторник в США начался очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами. Переговоры продлятся до 29 июня.

Р.Ахмедов