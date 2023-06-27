США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении для достижения прочного мира - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения о мире.
«Мирные переговоры на этой неделе между главами МИД Азербайджана и Армении. Мы поддерживаем совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и достойного соглашения. Диалог является ключом к прочному миру», - написал Блинкен в твиттер.
Как сообщалось ранее, во вторник в США начался очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами. Переговоры продлятся до 29 июня.
Р.Ахмедов
Армянские НВФ открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в Карабахе, ранен военнослужащий – Минобороны Азербайджана
Байрамов на встрече с Блинкеном отметил необходимость вывода армянских военных из Карабаха
TotalEnergies, Petronas и Mitsui хотят реализовать проект по захоронению СО2 для предприятий Азии
В Ставропольский край с начала 2023г поставлено около 150 т лесных орехов из Азербайджана
Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 15 до 45 дней
Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС