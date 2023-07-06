Страны ЕС и Европарламент достигли соглашения о выделении 500 млн евро на наращивание производства боеприпасов
Зеленский обратился к Болгарии за помощью в поставке вооружений
Азербайджан передаст Уганде председательство в ДН в январе 2024г - МИД
В Женеве проведено заседание Рабочей группы по вступлению Азербайджана в ВТО
Суд в Азербайджане приговорил к 11,5 годам лишения свободы двух армянских военных - членов диверсионной группы
Промпроизводство в Германии в мае неожиданно снизилось
Алиев и Бегай проводят переговоры в формате тет-а-тет
Азербайджан и Россия обсудили совместную эксплуатацию Самурского гидроузла
Китай надеется на шаги Вашингтона, направленные на развитие торгово-экономических связей с Китаем
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений