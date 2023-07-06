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Цена на нефть

06.07 $/bbl +/- WTI 71.80 +0.01 Brent 76.52 -0.13

Главные новости

Происшествия07.07.2023 11:42
Суд в Азербайджане приговорил к 11,5 годам лишения свободы двух армянских военных - членов диверсионной группы
Внешняя политика07.07.2023 11:28
Алиев и Бегай проводят переговоры в формате тет-а-тет
ТЭК07.07.2023 09:31
Цены на нефть растут, Brent - $76,85 за баррель
Дальнее зарубежье06.07.2023 22:50
Контрнаступление идет по плану - Зеленский
Внешняя политика06.07.2023 22:12
МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в отказе от выполнения обязательств Армении

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Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури



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