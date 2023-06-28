Гендиректор ЮКЖД: ж/д инфраструктура Армении позволяет ежегодно перевозить порядка 8 млн тонн грузов

ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100%-я "дочка" ОАО "Российские железные дороги", РЖД) по итогам 2023 года планирует перевезти ориентировочно 2,5 млн тонн грузов, что на 28,6% меньше, чем в 2022 году.
"В прошлом году мы перевезли 3,5 млн тонн грузов. В этом году в связи со снижением объемов по Сотскому месторождению у нас будет до 3 млн тонн, где-то 2,5 млн тонн. По итогам года у нас будет минусовой бюджет, мы отработаем с убытком", - сказал гендиректор ЮКЖД Алексей Мельников на пресс-конференции в среду.
Он отметил, что на долю Сотского месторождения приходилось 48% грузоперевозок ЮКЖД.
В апреле компания GeoProMining Gold, эксплуатирующая месторождение, заявила, что его работа приостановлена на неопределенное время. Сотское золотоносное месторождение (известно также как Зодское) находится в Гегаркуникской области Армении на границе с Кельбаджарским районом Азербайджана.
Говоря о потенциале ЮКЖД, в случае открытия железнодорожного сообщения Армении с Турцией и Азербайджаном, Мельников заявил, что железнодорожная инфраструктура Армении на сегодняшний день позволяет перевезти по территории страны порядка 8 млн тонн грузов ежегодно.
"Если пойдут дополнительные объемы грузов, то мы их сможем перевезти. Проблем с этим не возникнет. С технической точки зрения возможно все. Ранее эта инфраструктура работала, перевозки осуществлялись. Инфраструктура требует серьезных вложений, ремонта, поскольку объект (железная дорога из Армении в Турцию и Азербайджан - ИФ) не работал на протяжении последних 30 лет", - сказал гендиректор ЮКЖД.
ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение было подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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