Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону процесс нормализации турецко-армянских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в ходе телефонного разговора обсудили процесс нормализации отношений между странами, сообщили в пресс-службе правительства Армении.
Там отметили, что Пашинян поздравил с праздником Курбан-байрам, а президент Турции поздравил премьера Армении с наступающим праздником в честь Преображения Господня.
"Главы государств обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией", - сообщает пресс-служба правительства Армении.
Пашинян и Эрдоган обсудили также процесс выполнения договоренности об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов.
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