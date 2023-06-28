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Регион 28.06.2023 15:21

Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону процесс нормализации турецко-армянских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в ходе телефонного разговора обсудили процесс нормализации отношений между странами, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Там отметили, что Пашинян поздравил с праздником Курбан-байрам, а президент Турции поздравил премьера Армении с наступающим праздником в честь Преображения Господня.

"Главы государств обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян и Эрдоган обсудили также процесс выполнения договоренности об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, РАЗГОВОР


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