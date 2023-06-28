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Внешняя политика 28.06.2023 16:03

Алиев и Эрдоган обсудили развитие азербайджано-турецких отношений

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие азербайджано-турецких отношений. Об этом сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

«В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что наши отношения дружбы и братства будут и впредь успешно развиваться во всех сферах, состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития союзнических отношений», - говорится в сообщении.

Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с праздником Гурбан-байрамы.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, РАЗГОВОР


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