Запасы нефти в США снизились на 9,6 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,6 млн баррелей - до 453,69 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 603 тыс. баррелей и составили 222 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 123 тыс. баррелей, до 114,41 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.
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