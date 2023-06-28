Байрамов, Мирзоян и Салливан обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, Армении Арарат Мирзоян и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили на встрече в США в среду процесс нормализации отношений Баку и Еревана, сообщили в МИД Азербайджана.

«28 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по основным направлениям процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также вопросам региональной безопасности. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов рассказал о ситуации на Южном Кавказе и заявил, что «невыполнение Арменией взятых на себя обязательств, отказ от полного вывода войск с территории Азербайджана и продолжение военно-политических провокаций» подрывают усилия по мирному урегулированию в регионе.

В то же время им было подчеркнуто, что «Азербайджан, несмотря на текущие сложности и вызовы, полон решимости и намерен продвигать повестку нормализации и мира».

Министр подчеркнул, что реинтеграция армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является внутренним вопросом страны, вмешательство армянской стороны в который неприемлемо.

В свою очередь Салливан отметил, что Вашингтон продолжит «поддерживать деятельность, направленную на подписание мирного договора» между Баку и Ереваном, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Р.Керимов