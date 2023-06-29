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Внешняя политика 29.06.2023 16:50

МИД Азербайджана: Макрон - инструмент в руках армянского лобби

Официальный Баку в очередной раз напомнил Франции о ее некомпетентности в вопросе урегулирования азербайджано-армянского конфликта, отметив новые антиазербайджанские заявления президента Франции Эмманюэля Макрона на встрече с армянской общиной Марселя.

“Очередные, не отражающие правды антиазербайджанские высказывания Макрона на встрече с армянской общиной Марселя, совершенно недопустимы. (...) На фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания ею Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана, подобные предвзятые заявления президента Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но также поощряют расширение деструктивной деятельность тех, кто пропагандирует и поддерживает сепаратизм и терроризм”, - отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, которое в четверг поступило в редакцию “Интерфакс-Азербайджан”.


В министерстве подчеркнули, что Макрон ранее неоднократно выступал с антиазербайджанскими заявлениями как во время Второй Карабахской войны, так и в постконфликтный период, что прямо говорит о том, что "президент Франции является очевидным инструментом армянского лобби".


“Макрон, запомнившийся своими неоднократными антиазербайджанскими заявлениями как в 44-дневную Отечественную войну, так и в постконфликтный период, не смог добиться своих целей в военное и послевоенное время. (...) Заявление президента Макрона еще раз показывает, что он является инструментом в руках армянского лобби Франции”, - подчеркивает МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, РЕАКЦИЯ, АРМЕНИЯ


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